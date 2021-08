Alle prossime elezioni amministrative

Manocalzati – “Libero pensiero” è la lista civica capeggiata da Saverio De Benedictis pronta a scendere in campo a Manocalzati alle prossime elezioni amministrative.

Il simbolo è pronto mentre il programma è in fase di ultimazione.

Una compagine che vede l’impegno diretto di tanti giovani animati dal desiderio di recuperare partecipazione e buona amministrazione.

“Ringrazio i tanti concittadini che mi stanno sollecitando a scendere in campo. Ci sono le condizioni per un impegno politico ed amministrativo dopo anni di scelte sbagliate e scarsa attenzione al sociale. Sono convinto di dare il mio contributo per la crescita e lo sviluppo di Manocalzati”, ha commentato il candidato sindaco, Saverio De Benedictis.