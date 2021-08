Iniziativa promossa dall’amministrazione comunale

Rotondi – Dal 27 al 29 agosto la prima edizione di Vari ∃ Azioni, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Rotondi, sindaco Antonio Russo, in collaborazione con la cooperativa Altre Voci e la Samuele Editore e con il patrocinio dell’Accademia Mondiale della Poesia e della Fondazione Greco Morra per l’Arte Contemporanea.

Un momento di confronto cui hanno aderito alcune delle principali personalità del mondo della letteratura e dell’arte contemporanea, nato dalla volontà di contaminare il tessuto sociale e urbano del Comune di Rotondi attraverso conferenze, reading di poesia, esposizioni, proiezioni di video tematici, interventi performativi e installazioni site-specific, quest’ultime a cura degli artisti Perino&Vele (New York, 1973 e Rotondi, 1975), Lello Torchia (Napoli, 1971), Luigi Auriemma (Napoli, 1961) e Mario Ciaramella (Luzzano di Moiano, 1956) e acquistate con i fondi del progetto “Riqualificazione aree urbane per la valorizzazione turistica del territorio comunale” presentato dal comune di Rotondi al bando emanato dal GAL Partenio, a valersi sul PSR Campania 2014/2020. Misura 19 Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – LEADER, Sottomisura 19.2. Sostegno all’esecuzione degli Interventi nell’ambito della Strategia SLTP, Tipologia di Intervento 7.5.1.

La serata inaugurale, il 27 agosto, si apre alle ore 19 con il saluto delle istituzioni presso la Villa Comunale e l’inaugurazione delle cinque installazioni artistiche – a cura degli artisti Perino&Vele, Lello Torchia, Luigi Auriemma e Mario Ciaramella – che vedono coinvolte le tre principali aree verdi del paese: la villa Comunale, la villetta antistante la scuola dell’infanzia di Campizze e la villetta all’incrocio tra via U. Maddalena e via Padre R. Formato, anche nota come ‘villetta Padre Pio’. A seguire, il Direttore Artistico Marco Amore illustrerà il programma insieme all’Editore e Responsabile della Sezione Poesia Alessandro Canzian. Alle ore 20, il vernissage della mostra del collagista e poeta visuale belga Luc Fierens per la curatela di Marco Amore e Stefano Taccone. Alle ore 21 è prevista l’overture musicale a cura dei Maestri Arianna Cava, Carlo Bizzarro e Pellegrino Armellino. Chiude la serata la proiezione del documentario ‘Poesia in Carne e Ossa’, di Marco Pavan, una produzione Fabrica Imago Mundi.Seguirà un dibattito sul documentario e i suoi protagonisti, i poeti verbo-visivi Giovanni Fontana, Julien Blaine e Sarenco. A seguire performance live di Giovanni Fontana e Julien Blaine.

Sabato 28 agosto, alle ore 17.30 in Villa Comunale, si parte con le letture poetiche di Melania Panico, Eleonora Rimolo, Candelaria Romero, Angela Schiavone e Stefano Taccone. Alle ore 18.30 seguirà una tavola rotonda su Arte, Ambiente e Sviluppo delle Aree Interne, a cura del Comune di Rotondi e di Acta Non Verba, rivista trimestrale di Finanza, Arte e Cultura dove si tratteranno i temi fondamentali dello sviluppo sostenibile in relazione alle pratiche artistiche e alla luce del Pnrr con l’Europarlamentare Pina Picierno, il Consigliere per la Strategia Nazionale per le Aree Interne del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Domenico Gambacorta, il Presidente della Fondazione Morra Greco per l’Arte Contemporanea, Maurizio Morra Greco, il Direttore del Coro Giovanile del Teatro San Carlo, Carlo Morelli, e il Ceo di SEF Consulting e Direttore Editoriale di Acta Non Verba, Errico Formichella. A chiudere la serata ‘Dialogo e Letture’ con Gian Mario Villalta e Valerio Magrelli, presso il Santuario Madonna SS. della Stella, ore 20. Poi il concerto ‘Musica sotto le Stelle’, a cura della Confraternita di Maria SS. della Stella, con ‘I solisti dell’Ensemble Salerno Classica’: Soprano – Anna Pietrafesa; Fagotto – Pellegrino Armellino; Maestro Accompagnatore – Stefania Cucciniello.

Domenica 29 agosto, presso la Villa Comunale di Campizze, inizio alle ore 11.30 con una tavola rotonda sulla Poesia Contemporanea moderata da Alessandro Canzian, in cui interverranno Milo de Angelis, Gian Mario Villata, Valerio Magrelli e Luigia Sorrentino. Immediatamente dopo, ore 12.30, aperitivo con gli artisti. Alle 18 il concerto di Aquilegia Duo, musica antica per voce e strumenti a pizzico. A seguire, ore 18.30, ‘Dialogo e Letture’ con Milo de Angelis e Luigia Sorrentino. Alle ore 20 letture poetiche di Federico Rossignoli, Mattia Tarantino, Giovanni Ibello ed Elia Coscia. Chiude la serata, alle ore 21, la proiezione di ‘Painting’, opera di Alterazioni Video esposta alla 52ima Biennale di Venezia. A seguire dibattito con Andrea Masu (Alterazioni Video) e il critico d’arte Stefano Taccone.