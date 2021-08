Doppio appuntamento settimanale

Manocalzati – Continuano gli appuntamenti della rassegna Dante 700, previsti per martedì 17 agosto, alle ore 19.00, e per venerdì 20 agosto, alle ore 19.00, ancora presso la Terrazza degli Artisti, Via Provinciale 89, Manocalzati (Av) dal titolo “Dante… in Terrazza”.

Martedì 17 agosto, “Respiri d’Ance”, concerto dell’Orpheus Accordion Trio, musiche di Wojtarowicz e Piazzolla.

L’Orpheus Accordion Trio unisce tre giovani fisarmonicisti che, guidati dalla passione per la musica d’insieme, ambiscono alla ricerca di nuove sonorità ed effetti timbrici sulla fisarmonica. Il repertorio esplorato è variegato e contempla vari autori, dalla letteratura originale per fisarmonica alla musica contemporanea, dal jazz alla musica popolare.

Giuseppe Bozzo, Luigi Gordano, Eugenio De Rose, diplomati con lode e menzione d’onore presso il Conservatorio “G.Martucci” di Salerno, sotto la guida del noto concertista e didatta Giuseppe Scigliano, anche se giovanissimi, possono vantare dei curricula di grandissimo spessore, avendo suonato in vari teatri italiani come il “Rendano” di Cosenza e il “San Carlo” di Napoli, sala Medaglioni del Conservatorio “S.Cecilia” di Roma.

Venerdì 20 agosto, “Tra Classica, Tango e Cinema”, concerto del Duo Simone Giliberti, violino, Giovanni Masi, chitarra, musiche di Paganini, Piazzolla, Morricone. Presenta gli eventi il M° Massimo Testa.

Saranno rispettate tutte le norme anti Covid-19. Posti limitati. Green Pass Obbligatorio. Si potrà accedere con prenotazione obbligatoria che sarà possibile effettuare telefonando al 339.8226488 o al 339.5880749. Fino ad esaurimento posti. Specificare se congiunti per poter predisporre i posti a sedere.