Così il Sindaco del Tricolle

Ariano Irpino – “Ci è dato di constatare che è decisamente grave che il servizio pubblico di erogazione idrica venga improvvisamente interrotto senza fornire giustificazioni e soprattutto senza un adeguato preavviso”.

Così in un comunicato Enrico Franza Sindaco di Ariano Irpino.

“Ancor più grave è se tale disservizio si ripete nei mesi caldi della stagione estiva provocando una grave impatto sulla popolazione per le difficoltà ad attendere all’igiene personale e della casa, per l’impossibilità di usare acqua calda e più in generale per l’impossibilità di soddisfare le esigenze di vita primarie e basilari di quelle categorie più sensibili e bisognose come bambini, anziani e disabili“, continua Franza.

“Così si sta registrando che sistematicamente tutte le sere il servizio idrico viene interrotto dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del mattino in determinati quartieri. L’acqua è un bene pubblico e vitale e secondo l’ONU un “diritto umano universale e fondamentale” per tutti i cittadini e la sua interruzione improvvisa quanto ingiustificata configura gli estremi del reato di cui all’art. 340 del Codice Penale“, prosegue Franza.

“Allo stato risulta un elevato disagio sociale e ancor più gravi inadempienze da parte di chi avrebbe dovuto dare attuazione del servizio o quanto meno fornire una minima comunicazione e giustificazione sulle eventuali ragioni di tale disservizio. Di conseguenza ne deriva solo la libertà di fare come si vuole. Pertanto si chiede un incontro urgente anche alla presenza di un delegato del Comitato civico all’uopo costituito per concordare soluzioni tese ad attenuare disagi per la popolazione“, conclude Franza.