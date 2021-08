Giovedì 12 agosto

Savignano Irpino – Giovedì 12 agosto, alle ore 18.30, si terrà la presentazione di “Londra: fermata per l’inferno” (Bibliotheka Edizioni) a Savignano Irpino (AV), presso il SIAT – Sportello Informazioni e Accoglienza Turistica – in via Nazionale, 100. Si tratta del secondo romanzo dello scrittore e giornalista Michele “Mike J.” Pilla, ancora una volta un paper novel thriller.

L’evento è stato realizzato grazie all’impegno dell’assessore alla cultura del comune di Savignano, Teresa Lombardi, del primo cittadino Fabio Della Marra e della responsabile SIAT, Tina Caterino, ed inserito nel cartellone SavignanEstate 2021, anche quest’anno ricchissimo di attività culturali.

«”L’arte e la cultura rimandano ad un concetto di bellezza che serve a fornire all’uomo strumenti migliori per la convivenza sociale e civile”. Partendo da questa semplice ma profonda riflessione di Giuseppe Tornatore abbiamo deciso di avviare un percorso che avvicinasse la comunità ai concetti di arte e cultura – afferma Teresa Lombardi, Assessore alla cultura del Comune di Savignano -. Le iniziative letterarie di questi giorni, in cui saranno presentati volumi di autori locali, di Savignano in Arte, o dell’angolo della lettura che stiamo approntando in questi mesi, testimoniano la sensibilità della nostra amministrazione in tal senso e la volontà, nonostante tutto, di credere fermamente nella funzione sociale della cultura. Michele Pilla, che io ho avuto il piacere di conoscere come giornalista e autore del romanzo “Goodbye Irpinia”, non ha certo bisogno di presentazioni avendo narrato per anni nel mondo le vicende e le vicissitudini di questi luoghi delle aree interne. Il giorno 12 agosto avremo il piacere di ospitarlo a Savignano per la presentazione del suo ultimo romanzo “Londra fermata per l’inferno”, un paper novel che condurrà il lettore nei meandri della Londra più cupa. Partecipate numerosi, mi raccomando!»

Le fa eco Tina Caterino, responsabile SIAT di Savignano: “Appuntamento fisso dell’estate Savignanese, ormai da circa quarant’anni, è SavignanEstate, che vede l’organizzazione di numerosi eventi, manifestazioni e concerti, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, le Associazioni del territorio e le attività locali. Quest’anno si è voluto dare particolarmente spazio alla Cultura, organizzando eventi che facciano conoscere al pubblico savignanese e no le attività del SIAT (Sportello Informazione e Accoglienza Turistica) di Savignano Irpino incentrate sulla promozione del territorio e di attività culturali. Con grande orgoglio nel programma estivo avremo la presentazione di due libri: il 7 agosto “La Regina Senza Corona” di Anna Nigro e il 12 agosto “Londra: fermata per l’inferno” di Mike J. Pilla. Siamo partiti da due scrittori di queste terre, che hanno portato onore a questo territorio spesso dimenticato. Saranno i primi di una lunga serie di eventi che abbiamo già in cantiere.”

Michele “Mike J.” Pilla è nato a Napoli, cresciuto tra Ponticelli e Montaguto (in Irpinia) e vive a Roma con la moglie Nadia e la figlia Azzurra. Giornalista e scrittore, racconta la vita degli italiani all’estero con Patrimonio Italiano Tv insieme all’amico e collega Luigi Liberti. Questo progetto mi ha fatto guadagnare la prestigiosa “Citation” da parte del Presidente del Borough di Brooklyn, Eric Adams, a New York. Nel 2019 ha pubblicato con Bibliotheka “Goodbye Irpinia”, primo Paper Novel al mondo, romanzo thriller internazionale ambientato tra Montaguto, New York e Toronto. Nel 2021 è uscito “Londra: fermata per l’inferno” (www.michelepilla.it/londra).

“Londra: fermata per l’inferno” – Sinossi. Hatton Cross è la terzultima fermata della Piccadilly Line, dove una gelida notte del gennaio 1990 si verificò un tragico evento. Gennaio 2010. Vent’anni dopo, Stefano Valente e Marco Tucci sono a Londra in viaggio di piacere e proprio a Hatton Cross incontrano Anja, una dolce e misteriosa ragazza dagli occhi di ghiaccio. Tornato a Roma, Stefano viene a sapere che due ragazze con cui ha avuto una fugace relazione sono state ritrovate morte. Su entrambi i luoghi del decesso c’è una misteriosa scritta: “Evol”. Intanto, il ragazzo è tormentato da incubi la cui protagonista è sempre Anja. Decide così di tornare a Londra per rintracciare l’enigmatica ragazza. Scoprirà che Anja, dietro i suoi occhi gelidi, nasconde un passato oscuro, costellato di delitti e impregnato di sangue.