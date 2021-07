Subito in campo la Sindaca uscente

Villamaina - Entra nel vivo la campagna elettorale, in vista delle prossime elezioni comunali, già previste per fine Settembre inizio Ottobre, la Sindaca Stefania Di Cicilia insieme alla sua squadra annuncia la propria ricandidatura.

“Non è stato difficile decidere di proseguire nella nostra esperienza amministrativa, visto che abbiamo diversi progetti già avviati da portare avanti. Purtroppo, alcuni componenti della nostra squadra amministrativa non potranno essere più con noi. Abbiamo perciò deciso di puntare su forze giovani unite alla compattezza del gruppo uscente.”

Oltre ai già noti amministratori storici del gruppo, Di Marino Vincenzo, Montuori Michele, Salierno Angelo e Trunfio Giuseppe, la nuova squadra che si appresta a presentarsi a questa prossima importante tornata elettorale sarà composta da:

Paolino Di Ieso, imprenditore agricolo, figlio del Vice Sindaco Giovanni, ragazzo sempre disponibile in tutte le attività sociali e ricreative svolte in questi anni in paese e punto di riferimento per i giovani della sua generazione;

Giovanni Famiglietti, studente universitario e ragazzo impegnato da tempo nella politica attiva che ha deciso di dare il suo contributo per dare voce ai giovani del paese;

Lorenza Lepore, operatrice attiva nel settore sociale e dell’integrazione, già impegnata da anni nella vita associativa del paese;

Antonio Palermo, professionista sanitario, punto di riferimento locale e in tutta l’area dell’Alta Irpinia per quanto riguarda la sua attività professionale, persona sempre disponibile, sempre presente e pronto ad impegnarsi a venire incontro alle esigenze della comunità;

Maria Valentino, architetto ed esperta in urbanistica, pronta anche lei insieme a tutta la squadra a mettere le sue competenze personali e professionali a servizio della comunità.

Continueranno a far parte del gruppo, dando il loro contributo sia in fase elettorale che durante l’attività amministrativa anche il resto dei componenti candidati nella passata legislatura: De Filippis Antonio, Amalfi Laura, Nigro Liarosa e Di Rienzo Rossella.

Inizia ad entrare così nel vivo la campagna elettorale nel piccolo comune della valle Ufita, e l’Amministrazione uscente si presenta compatta e arricchita dall’entusiasmo e dalle competenza dei nuovi, oltre alla grande voglia di mettersi in gioco ed a disposizione della propria comunità.