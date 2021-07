Si replica sabato 31 luglio al Parco Palatucci

Cesinali – Due commedie brillanti, per sorridere, divertirsi e condividere l’arte della recitazione.

Giovedì 29 luglio alle ore 21.00 la Compagnia “Quelli del…Teatro” sarà sul palcoscenico del “Teatro d’Europa” di Cesinali, con lo spettacolo “Una notte con Dora”, scritto e diretto da Marco Lanzuise. Una commedia degli equivoci, che racconta la morbosità della gente nell’ immischiarsi nei fatti altrui.

“Spesso – commenta Luigi Frasca, direttore artistico del “Teatro d’Europa” – la curiosità verso le vicende altrui è un modo per nascondere le proprie frustrazioni. Con la sua grande arte, Marco Lanzuise ci fa sorridere degli impiccioni, attraverso il racconto di quattro storie”.

Sabato 31luglio , invece, l’esilarante commedia del “Teatro d’Europa” al Parco Palatucci, dove, alle ore 21.00, si alzerà il sipario sullo spettacolo “Ai Bagni della Regina Margherita un’improbabile Francesca da Rimini”, con Luigi Frasca, Angela Caterina, Ettore Luce e Giandomenico Coppola.

“Abbiamo risposto all’invito del Vescovo della città, mons. Arturo Aiello,- afferma Frasca- che ci ha sollecitato a mettere in scena questa farsa brillante al Polo Giovani. E’ il nostro cavallo di battaglia, che diverte tantissimo anche noi attori”-.

Lo spettacolo è all’insegna della risata, dalla prima all’ultima battuta. “Una compagnia di attori squattrinati - dichiara Frasca – deve mettere in scena la “Francesca da Rimini. I personaggi sono estremamente ilari nei loro accenti linguistici, il suggeritore, interpretato da Angela Caterina, pronuncia battute errate e sballate”.

Con la commedia, il Parco Palatucci sarà coinvolto in un’atmosfera di festa. “Daremo il massimo - conclude Frasca- convinti dell’importanza del teatro sociale, che unisce persone diverse per età e cultura nel fascino dell’arte. Per noi è un onore avere la fiducia del massimo rappresentante della Chiesa cittadina ed auspichiamo una intensa collaborazione per combattere l’emarginazione e la solitudine”.