Promossa dall'Associazione Luca Coscioni e sostenuta da “+ Europa Avellino”

Guardia Lombardi - Prosegue la raccolta firme per il referendum sull’Eutanasia Legale promossa dall’Associazione Luca Coscioni e sostenuta da “+ Europa Avellino” che chiede l’abrogazione dell’art 579 del codice penale, nella parte in cui vieta l’eutanasia “attiva” sul modello belga e olandese.

Le iniziative referendarie in tema di diritti civili rappresentano la massima espressione di democrazia e di crescita di un popolo. Dopo oltre 25 anni di silenzio sull’argomento da parte delle Istituzioni è necessario che i cittadini prendano la parola in merito.

L’associazione “Luca Coscioni” ha promosso l’istituzione del Referendum sull’Eutanasia Legale e anche in Alta Irpinia sarà possibile firmare domenica 25 luglio dalle ore 10:00 alle ore 12:30 in piazza Vittoria a Guardia Lombardi (Av).

L’obiettivo è di raccogliere 500mila firme entro il 30 settembre per permettere ai cittadini di decidere su questo tema così importante e personale attraverso un Referendum, visto il Parlamento ha sinora ignorato sia le proposte di legge che i richiami della Corte Costituzionale per regolamentare l’eutanasia anche in Italia.