Il 63,7% sono donne, l'89% ha tra i 21 e i 23 anni

Al 25 maggio 2021 quasi la metà degli oltre 55.000 operatori volontari selezionati con il bando del 21 dicembre scorso ha iniziato il proprio servizio civile. Sono precisamente 26.360 i giovani operatori volontari già impegnati nei progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale- Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani”).

Chi sono questi giovani? Sono prevalentemente donne (il 63,7%); l’89% è rappresentato da ragazze e ragazzi che hanno conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado e un volontario su tre ha un’età compresa tra i 21 e i 23 anni. Il 95% è costituito da volontari con cittadinanza italiana, il 4% da giovani extra comunitari e l’1% è appartenente ad altri Paesi europei.

Sono questi, inoltre, i primi giovani che svolgeranno il proprio servizio civile universale su programmi di intervento, entro la cui cornice generale sono definiti i singoli progetti.

Al momento, oltre il 99% degli operatori volontari sono impiegati in progetti su territorio italiano e per quanto riguarda loro nel report vengono forniti dati di dettaglio circa i settori e gli ambiti di azione sui quali opereranno attraverso le attività progettuali previste. I dati mostrano come i settori e gli ambiti privilegiati siano quelli più direttamente connessi al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell’emergenza pandemica i cui effetti sono ancora significativi: è questa una chiara testimonianza della necessità dell’azione dei giovani operatori di servizio civile a supporto delle comunità.