I ringraziamenti al delegato Provinciale del Coni Prof. Giuseppe Saviano

Riceviamo e pubblichiamo il seguente avviso:

Il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili, con questo comunicato stampa, desidera ringraziare il delegato Provinciale del Coni Prof. Giuseppe Saviano per la grande e proficua collaborazione e sinergia storica tra il Coni e il Mid non solo per la manifestazione organizzata in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità “Avellino Oltre Lo Sport” ma anche per l’invito ogni anno sensibilmente rivolto alla nostra attenzione alla manifestazione Sport Days a cui siamo onorati di partecipare riconoscendo l ‘impegno messo in campo dal Prof. Saviano in quanto lo Sport per noi è anche inclusione.

Proprio in tema Sport Days oggi pomeriggio saremo presenti alla manifestazione con l’esposizione di alcuni dipinti realizzati a mano dalla nostra Vice Coordinatrice Provinciale Avellino Deborah Pascale a partire dalle ore 16:30 fino alle 20;00 nel Villaggio “Città a spasso” in Torelli di Mercogliano (Av) adiacente la sede della Misericordia del Partenio.