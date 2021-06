Sarà possibile presentare le domande fino al 30 giugno 2021

Al via le domande per partecipare ai tirocini Schuman del Parlamento Europeo, da svolgere presso uno degli uffici a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo o in un Ufficio di collegamento negli Stati membri.

Viene prevista una retribuzione e viene data l’opportunità di fare esperienza presso gli uffici del Parlamento scegliendo tra vari ambiti: comunicazione, economia e finanza, infrastrutture e logistica, diritto, relazioni internazionali, amministrazione, IT, lingue.

Il periodo del tirocinio è nei mesi ottobre 2021-febbraio 2022,

Sono richiesti alcuni requisiti:

- avere più di 18 anni ed essere cittadini di uno Stato membro UE;

- avere ottima padronanza di una delle lingue ufficiali dell’UE e almeno una buona conoscenza di una seconda lingua;

- aver conseguito un titolo di laurea;

- non aver lavorato per più di due settimane consecutive presso un’istituzione o un organismo UE;

- non aver svolto uno Study Visit al Segretariato del Parlamento europeo – nei sei mesi prima dell’inizio del tirocinio.

Per fare domanda, visita la pagina dedicata ai Tirocini.

La scadenza è fissata al 30 giugno 2021.