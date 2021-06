Degustazioni delle varietà campane e speciale gelato alla frutta

L’estate dei prodotti a km zero si apre a Napoli, al Mercato Coperto Campagna Amica “San Paolo” di Fuorigrotta, con una speciale Festa della Ciliegia, dedicate alle varietà tipiche napoletane e campane. L’appuntamento è venerdì 11 e sabato 12 giugno, dalle 9 alle 14, in via Guidetti 72. Oltre ad allestimenti scenografici degli stand e alle degustazioni “una tira l’altra”, i visitatori potranno assaggiare lo speciale gelato alla ciliegia rigorosamente da filiera agricola, ma anche piatti e dolci a tema con abbinamenti legati al territorio regionale.

Protagoniste della Festa della Ciliegia saranno le ciliegie campane, un patrimonio di biodiversità con varietà molto apprezzate come “Malizia”, “del Monte” e “della Recca”, che si ritrovano a combattere con la concorrenza di prodotti stranieri dalle caratteristiche qualitative inferiori ma standardizzate in termini di colore, polpa e forma. Dal punto di vista salutistico, mangiare ciliegie aiuta il nostro organismo grazie alle loro proprietà depurative, disintossicanti, antireumatiche e antiossidanti. Le ciliegie presentano una ricca quantità di vitamina C e A, entrambe antiossidanti, antinvecchiamento e alleate della bellezza della pelle, ma anche di vitamina B e PP, oltre che essere ricche di sali minerali, potassio, calcio, ferro, fosforo, magnesio e sodio. Fra le proprietà delle ciliegie va segnalato che contengono il levulosio, un zucchero che ha un indice glicemico limitato e che rende le ciliegie amiche anche dei diabetici.