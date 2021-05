Il Presidente Luigi Buono lascia il Tribunale di Avellino

Il capoluogo irpino saluta un magistrato che si è sempre distinto per competenza e professionalità

Il Presidente della Seconda Sezione Penale, Luigi Buono, lascia il Tribunale di Avellino dopo che il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha approvato all’unanimità la sua nomina a Presidente di sezione del Tribunale di Napoli Nord ad Aversa.

Dopo 5 anni di intenso lavoro in cui si è occupato anche del processo sulla strage di Acqualonga e del Nuovo Clan Partenio, il Magistrato lascia il capoluogo irpino in cui con grande dedizione, professionalità e impegno ha sempre agito in nome della giustizia.

Ad Aversa insieme al dott. Buono si insedierà anche un altro Presidente di sezione: Rossella Marro mentre ad Avellino, in attesa di un nuovo magistrato in sostituzione, si procede ad una riorganizzazione.