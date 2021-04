Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 29 al 30 aprile per provvedere ad un’accurata sanificazione degli ambienti scolastici

Preso atto dell’evoluzione del contesto epidemiologico dal quale si evince che persistono, in ambito comunale, diversi casi di soggetti positivi al Covid-19 e numerosi soggetti in isolamento ed in quarantena, il sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano, ha ritenuto necessario provvedere, precauzionalmente, ad un’accurata sanificazione di tutti gli ambienti scolastici.

Pertanto, con nuova ordinanza n. 13 del 28 aprile 2021, ha disposto, dal giorno 29 al 30 aprile 2021, a titolo preventivo e precauzionale, fatti salvi ulteriori futuri provvedimenti, nazionali, regionali e/o locali, adottati nel medesimo settore, in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Clicca qui per l’ordinanza.