Riapertura totale del mercato settimanale con decorrenza dal prossimo venerdì 30 aprile 2021

Con ordinanza n. 12 del 27 aprile 2021, il sindaco di Castelfranci, ha disposto la revoca dell’ordinanza sindacale n.8 del 02 marzo 2021 e la riapertura totale del mercato settimanale di Castelfranci, con decorrenza dal prossimo venerdì 30 aprile 2021, e pertanto si ricordano le seguenti prescrizioni:

➢ utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;

➢ messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento, in modo da renderlo immediatamente fruibili dagli astanti;

➢ limitazione della concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, ecc..

➢ permanenza all’interno dell’area del mercato per il tempo strettamente necessario all’effettuazione degli acquisti;

➢ uso obbligatorio, anche per gli utenti mascherina di protezione facciale correttamente posizionata;

➢ divieto, all’interno dell’area mercatale, per tutta la durata del mercato, agli operatori economici ed ai visitatori di mangiare, bere e fumare data l’incompatibilità di tali azioni con l’uso della mascherina. Il divieto a esteso all’utilizzo di qualsiasi strumento per il fumo, compresa la sigaretta elettronica;

➢ mantenimento, all’interno di ciascun posteggio di vendita della distanza interpersonale di almeno un metro. Ogni operatore a responsabile del rispetto delle prescrizioni anti Covid all’interno dell’area di rispetto;

➢ divieto per i clienti di toccare o manipolare la merce;

➢ divieto di abbandono di rifiuti. In particolare i detentori di dispositivi individuali di

protezione dovranno smaltirli negli appositi cestini stradali presenti nell’area mercatale ovvero forniti dagli operatori economici;

➢ divieto di vendita in modalità self service. Pertanto i clienti dovranno essere serviti

esclusivamente dagli addetti alle vendite;

➢ obbligo di garantire la sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o che comunque siano venuti a contatto con i clienti stessi; I rivenditori di abbigliamento, scarpe o altri generi che necessitano di essere misurati dai clienti, dovranno garantirne la sanificazione.