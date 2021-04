Il ringraziamento del MID al Dottor. Franco Zungri titolare del negozio di Sanitaria e Ortopedia di Avellino per la gentile opera di beneficenza dimostrata

La nota del Coordinamento Campania del Mid Movimento Italiano Disabili

Il Coordinamento Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili grazie al cuore grande del Dottor. Franco Zungri titolare del negozio di Sanitaria e Ortopedia di Avellino è riuscito a venir incontro alle esigenze degli utenti della Cooperativa Effatà Apriti Onlus di Prata P.U. donando una carrozzina tipo manuale quale strumento necessario per la mobilità dei soggetti non deambulanti.

Il Coordinamento innanzitutto desidera ringraziare la Sanitaria Ortopedia per la costante collaborazione ma anche per la gentile opera di beneficenza dimostrata attraverso questa donazione a chi ne ha necessità.

Desideriamo infine e non per ultimo ringraziare anche la presidenza e tutto il Direttivo della Effatà Apriti Onlus per la fiducia riposta nella mission del nostro Coordinamento per la sigla di un protocollo precedentemente siglato di collaborazione per l’affermazione dei diritti dei disabili che ogni giorno si interfacciano con noi per ottenere il giusto riconoscimento dei loro sacrosanti diritti.