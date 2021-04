Quadrelle: ulteriormente prorogata la sospensione delle attività didattiche in presenza

Alunni ancora in DAD fino al 19 aprile

Alla luce dell‘evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale, il sindaco di Quadrelle, Simone Rozza, con nuova ordinanza n. 11 ha disposto l’ulteriore proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza, di ogni ordine e grado, fino al prossimo 19 aprile, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto.

Clicca qui per l’ordinanza.