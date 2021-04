Martedì 13 aprile alle ore 18.30

Come mantenere una mente sana in un corpo sano e rilanciare con strumenti nuovi la filiera del benessere. Sono questi i temi al centro del webinar “E-Wellness: una risposta agli effetti della pandemia?”, organizzato per martedì 13 aprile alle ore 18.30 da Demetra Life Srl.

La startup Well-tech ha lanciato una community, un sito web e un’app sugli stili di vita salutari, con l’offerta di programmi personalizzati realizzati da professionisti selezionati.

All’incontro interverranno Diego Civitillo, Presidente X Municipalità Napoli, Vincenzo Barretta Dir. Scientifico Centro Noesis, Claudio Cimmino Presidente ACSI Campania (Associazione Centri Sportivi Italiani), Danilo Trivisano, ing. esperto in Green Economy e Stefano Sorrentino, CEO e fondatore di Demetra Life. L’evento sarà anche un momento di confronto in cui verranno proposte idee e soluzioni per rimettere in moto sul piano economico, sia locale che nazionale, l’intera filiera dello sport, del benessere, salute e ambiente.

Di seguito i link per accedere all’evento:

https://www.youtube.com/channel/UCKZ9XDxjXkk0o-gjUE8T2wQ

http://www.facebook.com/demetralife

http://www.instagram.com/demetralife_