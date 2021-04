Nelle scuole di Solofra, alunni ancora in DAD fino al 20 aprile

Con nuova ordinanza n. 41 del 6 aprile 2021, il sindaco di Solofra, Michele Vignola, ha disposto la chiusura di tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, nonché la sospensione delle attività didattiche in presenza, dal 7 Aprile 2021 fino alla data del 20 Aprile 2021 compresi, dando atto che la gestione dell’attività amministrativa delle relative istituzioni scolastiche dovrà essere assicurata da remoto secondo le modalità disciplinate dalle disposizioni vigenti in materia, ed autorizzando la possibilità di accesso per gli interventi necessari.

Clicca qui per l’ordinanza.