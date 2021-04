Dal 3 Aprile riprende il mercato del Sabato e il mercatino rionale del Mercoledì con la presenza esclusiva di soli generi alimentari

Il sindaco di Sturno con nuova ordinanza n. 8 del 2021 ha disposto la riapertura al pubblico del Cimitero Comunale a far data da Venerdì 2 Aprile 2021 e la riapertura, dal 3 Aprile 2021, del mercato settimanale del Sabato e del mercatino rionale del Mercoledì, svolti rispettivamente in Viale Glen Cove e Viale Dante Alighieri e Piazza M. Aufiero, con la presenza esclusiva di soli generi alimentari, mantenimento della distanza di ml. 1 fra le persone presenti all’interno dell’area e con obbligo per tutti di utilizzo di mascherine.

Gli esercenti presenti dovranno adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste dalla normativa vigente, in particolare: ogni ambulante dovrà essere dotato di dispositivi di protezione individuali, mascherina, guanti e gel igienizzante; sarà onere di ogni esercente commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale; dovra essere garantita la distanza tra consumatore e frontale del banco di vendita.

Clicca qui per l’ordinanza.