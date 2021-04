La nota del Coordinamento Regione Campania del Movimento Italiano Disabili

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico.

I disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD) sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da una compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione, e da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività. I sintomi e la loro severità possono manifestarsi in modo differente da persona a persona, conseguentemente i bisogni specifici e la necessità di sostegno sono variabili e possono mutare nel tempo.

La prevalenza del disturbo è stimata essere attualmente di circa 1 su 54 tra i bambini di 8 anni negli Stati Uniti, 1 su 160 in Danimarca e in Svezia, 1 su 86 in Gran Bretagna. In età adulta pochi studi sono stati effettuati e segnalano una prevalenza di 1 su 100 in Inghilterra.

In Italia si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico.

Il Coordinamento Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili proprio per questo oggi e non solo oggi, desidera ricordare la giornata esprimendo la nostra vicinanza a tutte le persone affette dai disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie, ma anche a tutte le associazioni operanti sul territorio delle Regione Campania nell’ambito dell’autismo.

E nostra intenzione lanciare infine un monito alle istituzioni a fare di più per questi cittadini offrendo maggiori servizi e riconoscendo i sacrosanti diritti affermando che soprattutto in questo ultimo periodo tante sono state le segnalazioni poste alla nostra attenzione e che necessitavano del nostro intervento , a queste segnalazioni abbiamo sempre risposto con azioni concrete come da nostra Mission cercando sempre di ottenere i risultati prefissati.