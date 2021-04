Ulteriormente prorogata al 30 giugno 2021 la data di scadenza per la presentazione delle domande di sanatoria per le occupazioni abusive di alloggi popolari

Il Comune di Ariano Irpino informa che è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2021 la data di scadenza per la presentazione delle domande di sanatoria per le occupazioni abusive di alloggi popolari.

La Giunta Regionale della Campania con propria deliberazione n. 136 del 31.3.2021, in applicazione dei provvedimenti normativi conseguenti al contagio da Covid -19, ha disposto la modifica del termine per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle occupazioni abusive negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.