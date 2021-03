Montemiletto: domande per i buoni spesa fino al 12 aprile

Come reso noto sul sito istituzionale del Comune di Montemiletto, i cittadini interessati potranno presentare istanza di partecipazione all’assegnazione dei contributi previsti per l’assistenza alimentare.

Più dettagliatamente, i beneficiari del bonus spesa saranno individuati tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 con priorità verso quelli non già assegnatari di altra contribuzione pubblica.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 12 Aprile, ore 12.00, via mail al seguente indirizzo: comunedimontemiletto@legalmail.it.

La mail di richiesta dovrà riportare in oggetto: RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO – COVID 19

Si precisa, inoltre, che i buoni sino ad ora erogati con valenza sino al 31.03.2021, devono considerarsi validi sino al 31.06.2021.

Clicca qui per il modulo di domanda per il cittadino.

Clicca qui per l’elenco esercenti aderenti.

Gli esercenti inseriti in elenco dovranno provvedere a:

∙ accettazione del buono previa verifica dell’autenticità dello stesso;

∙ monitoraggio sul corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari, che potranno essere utilizzati solo dall’intestatario oppure con apposita delega ad un familiare del nucleo familiare e/o volontario autorizzato dal Comune di Montemiletto;

∙ verifica dell’identità del possessore del buono;

∙ verifica che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi.

Le attività commerciali già in elenco sono invitate a far pervenire al protocollo dell’Ente, entro il termine di giorni 5 dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente, e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 05.04.2021, una dichiarazione di diversa volontà, qualora non intedino dare seguito alle convenzioni già stipultate.

Le attività commerciali non in elenco, interessate ad essere inserite nel termine di giorni tre dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente, sono tenute ad inviare manifestazione d’interesse secondo lo schema allegato.

I buoni saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche:

∙ prodotti alimentari e alimenti per neonati e bambini;

∙ prodotti per l’igiene personale;

∙ prodotti parafarmaceutici e farmaci.

Si precisa che il buono spesa:

∙ dà diritto all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

∙ deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici che si sono resi disponibili;

∙ non è cedibile;

∙ non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;

∙ comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Il buono spesa non dà diritto all’acquisto di bevande alcoliche, alta pasticceria e di tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopra indicati (es. prodotti di bellezza, elettrodomestici, telefoni cellulari,..).

Clicca qui per ulteriori info.