Il brano in ricordo di Leonardo Guarino e Joseph Buonfino, due giovani avellinesi scomparsi in seguito ad un grave incidente stradale a Montegiordano

Due vite spezzate nel fiore degli anni, quando si coltivano sogni, speranze, amicizie, fratellanze. Quando il futuro sembra lontano.

Il 26 Marzo è stato rilasciato “In Medio Stat Virtus” disponibile su YouTube, SoundCloud e Bandcamp. Si intitola così il Posse track (in gergo, una traccia realizzata da più rappers) ideato in memoria di Leonardo Guarino (a.k.a. Cinico) e Joseph Buonfino, due giovani avellinesi che ci hanno purtroppo lasciato in seguito ad un grave incidente stradale a Montegiordano in provincia di Cosenza.

La canzone, come si può immaginare, è un mix di emozioni con concetti commoventi. Ogni anno le vittime della strada sono migliaia. Nel 2020 i decessi entro i trenta giorni dal sinistro stradale sono stati 1.788, gli incidenti con lesioni a persone sono stati 90.821, Le persone ferite sono state 123.061. La piccola comunità di Avellino è stata in brevissimo tempo scossa infatti da due avvenimenti dalla dinamica simile che hanno portato via giovani vite. Anche una ragazza di appena 17 anni in seguito ad un incidente stradale non è più tra noi, dopo appena pochi mesi dal fatto sopracitato.

Ricordare, per non dimenticare.

I rapper impegnati nella traccia sono Leena, Speaker Vito, Shishaman, Masterman, Shake, Nicola Balletta, Nuno, T.Rabbia e Lloyd Dopalicious. La produzione della strumentale è affidata a Dj Pio, autentico pioniere della produzione hip hop, la registrazione, il mix ed il master sono invece affidati a Gamino del QZone Studio. La grafica è invece opera di Carlo ‘Doc’ Marzullo.

