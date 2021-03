L’ufficio di Sant’Angelo dei Lombardi è aperto al pubblico sei giorni a settimana e, quando non è istituita la zona rossa, garantisce durante l’orario pomeridiano esclusivamente servizi di consulenza commerciale

Poste Italiane, con apposito comunicato, rende noto che l’ufficio Postale di Sant’Angelo dei Lombardi continua a garantire tutti i propri servizi nonostante la razionalizzazione inevitabilmente imposta dalle misure di contenimento del contagio da Covid – 19.

In relazione all’articolo dal titolo “Apertura ridotta dell’ufficio postale di Sant’Angelo dei Lombardi: la Pro Loco chiede il ripristino della regolare funzionalità”, pubblicato ieri, Poste Italiane precisa che la razionalizzazione dell’ufficio in questione è stata disposta in ossequio alle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

L’ufficio di Sant’Angelo dei Lombardi è aperto al pubblico sei giorni a settimana (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35) e, quando non è istituita la zona rossa, garantisce durante l’orario pomeridiano esclusivamente servizi di consulenza commerciale.

Un’offerta che, a seguito di alcune verifiche sugli accessi alla sala e sui tempi di attesa risulta in linea con le esigenze del territorio. A pochi chilometri, inoltre, è attivo l’ufficio di Lioni, attualmente operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35).

L’Azienda, che ha sempre garantito il proprio servizio anche nei momenti più acuti della pandemia, allo scopo di consentire un confortevole accesso alle sale e agli sportelli, ha implementato anche nell’ufficio di Sant’Angelo un Gestore Attese e la possibilità di prenotare il proprio ticket elettronico tramite Whatsapp, avviando una chat con il numero 3715003715, tramite l’app “Ufficio Postale”, disponibile per Android e iOS, e dal sito web www.poste.it.

Per minimizzare il rischio di diffusione del virus e i disagi dovuti alle necessarie restrizioni, tuttavia, si invitano i cittadini a recarsi presso gli Uffici Postali solo per compiere operazioni strettamente indispensabili. A questo scopo, Poste Italiane, costantemente impegnata nel miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, ricorda con l’occasione che i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o carta Postepay Evolution possono prelevare i contanti dagli ATM Postamat senza doversi recare allo sportello e che i numerosi ATM Postamat disponibili, operativi sette giorni su sette e 24 ore su 24, consentono di effettuare, oltre al prelievo di denaro contante, numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, ricariche telefoniche e di carte Postepay, interrogazioni su saldo e lista movimenti.

Inoltre, gli ATM di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.