Grazie alla sensibilità del capogruppo APP, Avellino è il primo Capoluogo di Provincia in Italia a discutere l’ordine del giorno presentato dal movimento Il Giusto Mezzo

Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo di Avellino Prende Parte, Francesco Iandolo:

Dall’impulso della rete nazionale “Giusto Mezzo”, che sta sensibilizzando gli amministratori locali a far sentire la propria voce sulla gestione dei fondi del Next Generation EU, arriva la richiesta di porre le questioni di genere al centro dello sviluppo dei progetti nazionali, così come evidenziato nelle premesse dalla Commissione Europea e così come sta accadendo in tantissimi Paesi dell’Unione.

Per farlo il Giusto Mezzo nell’ambito dell’iniziativa “L’8 in Comune”, messa in campo durante la Giornata Internazionale della Donna lo scorso 8 marzo, ha protocollato in tanti Comuni d’Italia una ipotesi di ordine del giorno, nel quale si chiede di utilizzare le risorse del Recovery Fund per favorire la formazione e il lavoro femminile e contrastare il gender paygap, assumere il bilancio di genere, incentivare azioni di contrasto alla povertà.

Avellino sarà il primo capoluogo d’Italia a discutere il documento in Consiglio comunale grazie alla sensibilità del capogruppo di APP Francesco Iandolo, che sta partecipando alle iniziative messe in campo dal network Giusto Mezzo, in Campania rappresentato da Ginevra Del Vecchio.

“ Il Giusto Mezzo nasce in risposta all’impatto che la pandemia ha avuto sulla vita delle donne, da ottobre scorso abbiamo raccolto circa 60.000 firme per chiedere al Governo l’investimento del 50% dei fondi del Next Generation EU in politiche strutturali a favore dell’occupazione femminile: è ormai chiaro a tutti che se non si attiva il 50% della popolazione presente nel Paese, non ci sarà alcuna ripresa per l’Italia. Abbiamo sentito il bisogno di avviare un dialogo anche con le Amministrazioni Locali per il loro ruolo centrale nell’attuazione di politiche attive volte alla parità di genere e più prossime ai cittadini, nonché impegnate in prima linea nel mettere in campo quelle politiche di welfare che possano liberare le donne.

Siamo convinte che servano una visione più ampia e maggiori investimenti a partire dal Recovery Plan nazionale fino ad arrivare al locale, affinché la parità di genere non sia mero principio astratto ma cambiamento reale e visibile non solo per le donne ma per l’intera Società. Possiamo farlo, e vogliamo farlo insieme. ”

“Auspico che questo passaggio consiliare possa aprire la strada a un nuovo slancio per le politiche genere anche nella nostra città da cui possa partire un laboratorio per una maggiore partecipazione delle donne nella vita politico-amministrativa e sociale – così Francesco Iandolo Capogruppo di APP - La casa delle donne, ad esempio, richiesta a gran voce da numerose associazioni lo scorso 8 marzo, può rappresentare un’opportunità di protagonismo vero nella quale investire risorse ed energie. E il Comune di Avellino si faccia portavoce presso le altre istituzioni perché garantiscano sempre maggiore attenzione alla parità di genere come fondamento per lo sviluppo di ciascun territorio.”

In favore dell’approvazione dell’odg del Giusto Mezzo si esprime la Vicesindaca Laura Nargi che, sostenendo l’iniziativa del movimento nazionale, asserisce “Avellino è pronta a costruire condizioni di maggiore vivibilità per le famiglie e supporto alle donne; lontano da approcci ideologici, ma con la determinazione e la consapevolezza che, soprattutto dopo il durissimo anno di pandemia, da cui ancora non riusciamo ad uscire, le donne dovranno avere opportunità e condizioni per aiutare l’intero Paese ad uscire da questa crisi. Le risorse del Recovery sono necessarie, noi amministratori locali ci faremo trovare pronti a rispondere con progetti all’altezza delle aspettative delle donne!”