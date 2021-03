Sos Segnalaci: la nuova iniziativa del Movimento Italiano Disabili

La nota del Coordinamento Regione Campania del Movimento Italiano Disabili

Il Coordinamento Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili lancia la nuova iniziativa Sos Segnalaci o raccontaci la tua storia : Affermiamo i diritti insieme a te , un’iniziativa nata proprio con lo spirito di voler supportare le necessità e stare vicini ai diversamente abili che desiderano vedersi riconosciuti i loro diritti.

Proprio per questo abbiamo deciso di dedicare uno spazio per raccogliere le segnalazioni nel nostro account e mail istituzionale : midregionecampania@gmail.com, per dare la possibilità a tutti di poter non solo di dialogare ma interagire direttamente con noi comodamente da casa nel rispetto delle misure restrittive adottate per evitare l’innalzamento della curva del contagio vista la pandemia in corso .