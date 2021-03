Scuola, Lega Campania: “Accolte le nostre richieste: i docenti campani fuori sede potranno vaccinarsi”

Così i consiglieri regionali Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro

Napoli – “Finalmente, dopo le tante segnalazioni che abbiamo ricevuto e le ripetute sollecitazioni alla Regione Campania sono state accolte le nostre richieste: anche i docenti campani che lavorano fuori regione potranno vaccinarsi”. Così i consiglieri regionali della Lega Campania Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro sull’inserimento degli insegnanti e docenti universitari fuori sede nella campagna vaccinale in atto.

“Ora che l’impasse burocratica che penalizzava i circa 10mila insegnanti campani sembra essere stata risolta – prosegue la nota – la Regione chiarisca le modalità e i tempi di adesione sulla piattaforma per le prenotazioni e scandisca regole e tempi precisi di somministrazione, nella speranza che il tutto sia operativo al più presto in modo da riaprire le scuole il prima possibile”. Infine “l’auspicio ora è che anche al nostro appello per la vaccinazione delle categorie fragili e dei disabili sia dato seguito e presto”, concludono.