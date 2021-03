Esami avvocato, Più Europa: 30.000 giovani sospesi, urgente trovare soluzione

Le parole degli esponenti di Più Europa Antonio Santoro e Francesco Iandiorio

“Oggi è stato comunicato l’ennesimo slittamento degli esami di Stato per la professione di avvocato. Esami che oltre 30.000 giovani in tutta Italia e ben 5.000 in Campania attendevano da oltre un anno e senza i quali si trovano in un limbo normativo che gli impedisce di esercitare la professione per la quale si sono formati. Siamo in una fase molto delicata, tuttavia non è più sostenibile e tollerabile la sospensione di fatto della vita di migliaia di giovani in tutto il Paese” affermano in una nota Antonio Santoro, della Direzione Nazionale di Più Europa, e Francesco Iandiorio, Vicecoordinatore di Più Europa Salerno.