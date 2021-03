La nota di Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale

«C’è un primo spiraglio per i diecimila pendolari campani della scuola, che prestano servizio nel Lazio, ai quali attualmente non è garantita la vaccinazione anti Covid». Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. «Nelle scorse ore, il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, ha infatti annunciato che la vaccinazione per i lavoratori della scuola dovrà avvenire non nel luogo di residenza, come finora verificatosi, ma dove si esercita la docenza».

«Una decisione che finalmente rende più equo il meccanismo vaccinale tra le regioni e che concorre a risolvere le gravi criticità di oltre 8mila docenti e circa 2mila lavoratori Ata che ogni mattina si spostano dalla Campania al Lazio». «Uomini e donne cui, finora, – ha concluso l’esponente del partito di Silvio Berlusconi - era negata la possibilità di ricevere il vaccino se non adottando l’escamotage del cambio di medico di base».