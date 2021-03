Maroni premi ancora l'Irpinia del vino

“I grandi vini iniziano nel vigneto” e proseguono la loro vita in giro per l’Italia e nel mondo. Questo il motto che guida, da sempre, il lavoro della cantina De Stefano che riceve un importante riconoscimento. Ancora una volta l’Irpinia del vino viene premiata per la qualità dei suoi prodotti, per il lavoro e la grande passione che si celano dietro una bottiglia di vino. Il Taurasi DOCG 2016 di Vini De Stefano entra, con 94 punti, nell’annuario 2022 de “I migliori Vini Italiani” di Luca Maroni.

Viene considerato il fiore all’occhiello dell’azienda e, da oggi, è presente anche nella selezione di vini italiani più famosa e dettagliata. Il Taurasi DOCG De Stefano nasce da un’attenta selezione di uve Aglianico e si presenta come un vino di alto prestigio, dal colore rosso intenso, con una struttura notevole e corpo consistente grazie al lungo affinamento in botti di rovere francese.

Il suo sapore armonico e inebriante, che si abbina perfettamente a piatti robusti e arrosti, ha colpito il giornalista ed esperto di vini che, dopo averlo degustato, scrive: “Gran frutto svela questo vino. Non solo quanto a concentrazione, ma più di tutti quanto a inossidata splendenza di profumo all’olfatto. La sua polpa di mora è glassata da dolcezze del rovere di nitore, calibrazione e vanigliosità eccezionali, senza che la sua violastra integrità ossidativa abbia avuto a sfiorire in arancione, senza che il suo nativo candore aromatico abbia sofferto alterazioni nella vicenda enologica della trasformazione. E la sua massa e la sua possanza in volume, al palato risulta composta in un ensemble di equilibrio morbido-tannico avvolgente e di armonioso sapore. Un gran vino, dalle doti originarie e derivative di eccellente tenore”.

Dalle terre di Paternopoli e dallo spirito d’intraprendenza di due giovani imprenditori irpini che guidano un progetto innovativo nel settore vinicolo, i vini a marchio De Stefano continuano a farsi conoscere ed apprezzare portando sulle tavole italiane, e non solo, tutta la qualità e i sapori dell’Irpinia. “Ringraziamo il dottor Maroni per averci premiati – dichiarano i De Stefano -. È il nostro primo premio, una grande soddisfazione visti anche i pochi anni della nostra azienda. Il risultato di un lavoro accurato, dettagliato e di alta qualità che portiamo avanti giorno per giorno con amore, impegno e innovazione”.