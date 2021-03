Antonio De Lieto: "Parlato è un poliziotto stimato e ben voluto"

Continua su tutto il territorio nazionale, la crescita del Libero Sindacato Polizia (LI.SI.PO.), emblema di tante battaglie per i diritti e la dignità economica e morale, degli operatori di Polizia. Dopo la nomina di Gianni Marco D’Onofrio alla Segreteria Provinciale del LI.SI.PO. di Modena e al direttivo nazionale, è la volta di Fabio Parlato, di origine Avellinese che, lascia la carica di Segretario Provinciale del LeS, Polizia e confluisce nel LI.SI.PO.

“Libero Sindacato Polizia” assumendo la carica di Segretario Provinciale LI.SI.PO. di Reggio Emilia. Il Segretario Generale del LI.SI.PO. Antonio De Lieto ha dichiarato: “Fabio Parlato il 2011 si arruolava nell’esercito prestando servizio fino al 2013 a Roma presso il Comando Genio – Caserma Ceccignola. A Settembre 2014 entra nella Polizia di Stato e successivamente, viene assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Novara fino al 2019, per poi essere trasferito alla Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia. Fabio Parlato è un giovane Agente della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia. Un poliziotto molto stimato e ben voluto nell’ambiente di lavoro, noto per le sue grandi capacità operative. Un poliziotto “prestato” al sindacato, che si mette in gioco e guarda con lo spirito che ha sempre contraddistinto il LI.SI.PO. nella difesa dei diritti spettanti agli operatori di Polizia. A Fabio vanno gli auguri di tutto il LI.SI.PO. per l’ennesimo traguardo raggiunto.”