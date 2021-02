Il Presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo: «Premiato il nostro lavoro nell’interesse dei cittadini della Campania»

Si è svolto nel pomeriggio di venerdì 26 febbraio in modalità mista il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano che per la prima volta si riuniva con la presenza dei consiglieri neoeletti, il sindaco di Apollosa Marino Corda, il Sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba e quello di Nocera Inferiore Manlio Torquato ai quali il Presidente Luca Mascolo ha formulato gli auguri di buon lavoro da parte dell’intero consesso. Tra i temi all’ordine del giorno, il più importante era quello relativo alla definizione delle tariffe di gestione dell’acqua all’ingrosso per le annualità 2020-2021 del gestore della Regione Campania.

«Abbiamo approvato oggi all’unanimità - dice il Presidente Luca Mascolo - lo schema tariffario regolatorio per il biennio 2020-2021 riuscendo nell’impresa di mantenere inalterate le tariffe. Una buona notizia per i cittadini della Campania. Un risultato non scontato che premia il nostro lavoro e la sinergia istituzionale che ci ha permesso di evitare aumenti proprio in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19».

Un risultato ancora più importante anche alla luce dell’aumento dei costi energetici. Un traguardo che premia il lavoro dell’Ente Idrico e testimonia allo stesso tempo la sensibilità della Regione Campania nei confronti delle difficili condizioni socio-economiche legate all’emergenza sanitaria da Covid-19 che, ormai da un anno a questa parte, sta mettendo a dura prova la vita delle persone.

«Un ringraziamento particolare va al Presidente Vincenzo De Luca e al Vice Fulvio Bonavitacola - chiude Mascolo - per la grande disponibilità a farsi carico delle nostre richieste per il raggiungimento di un risultato così importante».