Conferito a Maria Elena De Gruttola incarico nel Consiglio Regionale

Nella giornata di ieri, 24 febbraio, presso il Consiglio Regionale della Campania è stata ufficializzato il provvedimento di nomina della dottoressa Maria Elena De Gruttola a supporto dell’ufficio legislativo del Consigliere Regionale del PSI nonché Questore alle Finanze Andrea Volpe. Il conferimento dell’incarico, per le tematiche relative alla Cultura e al Turismo, è avvenuto alla presenza del segretario regionale del Partito Socialista Italiano Michele Tarantino

”Sarò felice ed onorata di poter contribuire all’attività legislativa del Consigliere in seno al suo Ufficio di diretta collaborazione. L’obiettivo principale che perseguirò sarà quello di farmi portavoce e promotrice delle istanze del mio territorio, cercando di colmare quel divario sempre più evidente tra le aree interne di una provincia ancora molto poco rappresentata ed il governo centrale della Regione.

Turismo e Cultura sono al centro del piano europeo del Next Generation Eu, abbiamo una grandissima opportunità da cogliere e non dobbiamo farci trovare impreparati, i fondi che l’Europa stanzierà per Cultura e Turismo potranno essere il volano della ripresa economica dei nostri territori”.