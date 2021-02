La nota stampa

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Segretario Generale FNP CISL lrpiniaSannio Raffaele Tangredi.

“La Federazione Nazionale Pensionati CISL lrpiniaSannio, in seguito alla Sentenza del Consiglio di Stato, per il personale del Comparto Sicurezza cessato o che cesserà dal servizio a domanda per il Pensionamento di Anzianità, hanno il diritto all’inclusione di 5 scatti stipendiali nel calcolo dell’indennità di buonuscita. La Federazione ha predisposto lo sportello per una consulenza gratuita per il personale della Polizia di Stato, interessato alla suddetta rivendicazione. Per motivi di sicurezza antiCOVID19, è opportuno telefonare al numero 082526396 per predisporre la programmazione del giorno e l’ora da concordare.”