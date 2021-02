Gerardo Gonnella nel dipartimento ‘Sud’ di Forza Italia Giovani

Il giovane di Calabritto si occuperà di Politiche Economiche

Gerardo Gonnella di Calabritto entra del dipartimento ‘Sud’ di Forza Italia giovani. Si occuperà di Politiche Economiche. Per il giovane universitario di Calabritto, studente di Economia presso l’Università Federico II di Napoli, è il primo incarico formale nel partito dopo un periodo di militanza.

‘’Il mio obiettivo – dichiara Gonnella – è di dare un contributo, insieme agli altri componenti del Dipartimento, a proposte concrete su come migliorare l’occupazione giovanile in Campania e più in generale nel Mezzogiorno. Stiamo lavorando a delle idee che poi sottoporremo ai vertici nazionali del partito. La presenza del ministro Mara Carfagna ci sprona ancora di più a fare un buon lavoro per dare questo contributo e aprire, così, nuove prospettive di crescita nelle nostre regioni’’.