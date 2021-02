Nell’annuario de “I migliori Vini Italiani 2021” di Luca Maroni, c’è anche il Fontana Maij Taurasi DOCG Riserva 2013 della Cantina Paterno

Qualità, passione e innovazione.

Così la Cantina Paterno e il suo Fontana Maij Taurasi DOCG Riserva 2013 hanno raggiunto un nuovo successo, quello di aggiudicarsi il terzo gradino del podio per il Miglior Rosso nella selezione curata da Luca Maroni, entrando a far parte de “I Migliori Vini Italiani 2021”, una delle pubblicazioni italiane più longeve e importanti nel settore.

La comunicazione del riconoscimento è arrivata qualche giorno fa, con grande soddisfazione per la famiglia Storti della Cantina Paterno. Un traguardo ottenuto anche grazie alla presenza, tra i filari dei vitigni Paterno fino all’affinamento in bottiglia, di un ottimo consulente e winemaker come Raffaele De Martino.

“Se nell’annuario I migliori Vini Italiani 2021 di Luca Maroni, c’è anche il Fontana Maij Taurasi DOCG Riserva 2013 della nostra cantina - dichiara Angelo Storti - è anche grazie professionalità del nostro consulente Raffaele De Martino, all’impegno e all’attenzione che dedica ogni giorno al suo lavoro che svolge con passione, in grande feeling con la natura. Per questo vogliamo ringraziarlo. Il riconoscimento nazionale che uno dei nostri vini ha ottenuto deriva dal lavoro di squadra che, ogni giorno, portiamo avanti in cantina e immersi nei nostri vigneti, sempre alla ricerca dei sapori migliori”.