Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica pervenutaci a mezzo email dal Dipartimento Ricerca, Editoria e Comunicazione del Teatro San Carlo.

“Gentile Direttore,

in merito all’articolo apparso ieri 4 febbraio 2021 sull’Agenzia di Stampa Irpinia 24 dal titolo “ Napoli: uno scooter parcheggiato nell’atrio del San Carlo” la Fondazione Teatro di San Carlo precisa che, come si può facilmente desumere dalle foto pubblicate, l’atrio cui l’articolo si riferisce appartiene al Circolo dell’Unione e non al Lirico di Napoli. La Fondazione è sempre attenta al rispetto e al decoro dei luoghi di propria pertinenza.

Cordiali saluti

Dipartimento Ricerca, Editoria e Comunicazione

Teatro di San Carlo”

A seguito della rettifica richiesta, la direzione ha provveduto a cestinare il comunicato stampa citato sopra.