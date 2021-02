Un inno a ricominciare da se stessi

Dopo una gavetta da musicista e cantante in diverse formazioni italiane, la partecipazione a The Voice of Italy 2016 nel Team Pezzali ed i due featuring con il celebre rapper Ioria nel 2020 – “Too Much” e “Sient a Me” -, Like.a.Nova, pseudonimo di Noemi Castagnanova, fa il suo debutto solista con “Ballo da sola” (Red Owl Management/Visory Records/Thaurus), il suo nuovo singolo.

Il brano, scritto dalla stessa cantautrice lo scorso Agosto e prodotto da Daniele Bleedz, cattura sin dal primo ascolto, grazie ad un ritmo trascinante ed alla voce della talentuosa artista pugliese. Una voce avvolgente, calda, profonda, ricca di ritmo e colori, una voce che giunge all’anima sin dalle prime note, nei toni bassi e che entusiasma senza riserve quando si schiude, potente ma raffinata, nel ritornello. Ritornello che ripete più volte la frase «non so mai perché», fulcro del pezzo, volta a spiegare come ci si sente quando una storia finisce, quando crescono in noi malinconia e ricordi di momenti, situazioni e dettagli sfocati, senza essere a conoscenza del reale motivo per cui questo accade.

“Ballo da sola” si articola su una scrittura che lascia poco spazio all’immaginazione e trasporta l’ascoltatore nel racconto di una storia d’amore che è si giunta al termine, ma lo fa con quel tocco di ironia e leggerezza, elementi in grado di far sorgere un sorriso sulle labbra.

Perché dalle negatività occorre trarre forza, dalle difficoltà opportunità, dal dolore desiderio di riscatto e dall’amore, proprio così come dev’essere, un sentimento puro, che regala energia vitale; un sentimento da cui però non si deve dipendere, bensì vivere a pieno, cogliendone ogni meraviglioso aspetto per migliorarci, giorno dopo giorno. Un sentimento che, prima di donare ad altri, dobbiamo imparare a donare a noi stessi, per brillare di luce propria.

Accattivanti sonorità da dancefloor sono il perfetto mix tra attuale e retrò, tra speranza e nostalgia: un beat incalzante, fresco, nato dalla sinergia di pop ed R’n'B, con contaminazioni fortemente Dance, che strizza l’occhio al celebre Studio 54 di New York, rimanendo però modernissimo e fedele alle produzioni del secondo decennio del 21° Secolo.

«”Ballo da sola” – dichiara Like.a.Nova – è nato ad Agosto 2020 da un’idea del producer Daniele Bleedz, un professionista che stimo molto. Quando mi ha inviato una bozza del sound, avevo già chiara in mente la melodia terminata e le parole si sono praticamente materializzate sulla carta, senza darmi…

Ad accompagnare il singolo, il videoclip ufficiale, diretto da Domenico Apruzzo, in uscita nelle prossime settimane: nel mese di Febbraio, che più di ogni altro celebra gli innamorati, un regalo d’amore a tutte le persone in cerca d’amore, quelle che ancora non sanno quanto questo sentimento magico vada prima di tutto ricercato e trovato in se stesse ed a quelle che, a testa alta, sono felici di urlare al mondo «Non ti cerco, che forse è meglio, ballo da sola, questa volta per me».

Biografia.

Like.a.Nova, pseudonimo di Noemi Castagnanova, è una cantautrice e musicista brindisina classe 1993, dall’animo Soul. Figlia di due ex DJ, si avvicina alla musica da bambina e grazie al suo timbro caldo ed avvolgente, che la rende immediatamente riconoscibile, unito ad un’impronta graffiante e ad un approccio unico ed originale alla composizione dei testi, nel 2016 conquista un posto nel team – e nel cuore – di Max Pezzali, diventando una concorrente della terza edizione di The Voice of Italy. La partecipazione al programma firmato Rai, la porta alla ribalta, facendola diventare, giorno dopo giorno, un piacevolissimo esempio di giovane realtà Pugliese. Una ragazza determinata e risoluta che attraverso sforzi, talento e dedizione, riesce a farsi notare ed apprezzare sin da subito a livello nazionale, sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Fortemente influenzata da sonorità Neo Soul, R’n'B ed Hip Hop, Like.a.Nova riscuote un notevole successo, che le dà la possibilità di esibirsi in concerto in diverse formazioni sul territorio italiano, oltre che di duettare con star planetarie, tra cui Vanessa Hayenes, cantante degli Incognito, nonché suo idolo fin da ragazzina. Dopo anni di gavetta costellata da live in giro per il Belpaese, studio ed impegno e della conseguente maturazione artistica, autorale e compositiva, nel 2020 duetta con il celebre rapper Ioria sui brani “Too Much” e “Sient a Me” ed il 05 Febbraio 2021 pubblica “Ballo da sola”, il suo primo singolo solista, prodotto da Daniele Bleedz. Like.a.Nova è un’artista completa, un tutt’uno di cuore, anima, penna e voce, una donna vicina alle donne, in grado di abbracciare, con la sua timbrica ed i suoi testi cuciti ad hoc su accurate e contemporanee produzioni, l’ascoltatore, che viene condotto per mano in un mondo colorato, un universo in grado di trasformare le difficoltà in opportunità, i dolori in desiderio di riscatto e l’amore nel sentimento puro che dev’essere, da cui scaturisce energia vitale; un sentimento da cui non si deve dipendere, ma che va vissuto a pieno, cogliendone ogni meraviglioso aspetto per migliorarci, giorno dopo giorno. Un sentimento che, prima di donare ad altri, dobbiamo imparare a donare a noi stessi, per brillare di luce propria.