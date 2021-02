Questa la nota stampa del Garante dei Disabili della Regione Campania, avv. Paolo Colombo

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, comunica di aver sollecitato l’ANCI Campania a chiedere ai propri associati se hanno già previsto l’adozione dei PEBA e, in caso di esito negativo, di invitarli a promuovere il procedimento di essi.

“Tale procedimento – continua l’avv. Paolo Colombo – dovrà inizialmente prevedere la mappatura del territorio comunale e successivamente la stesura degli eventuali interventi correttivi. Inoltre, in tale attività sarebbe opportuno coinvolgere le associazioni delle persone con disabilità e le loro famiglie.”

“Questa potrebbe essere l’occasione – conclude il Garante – per sollecitare tutti i Comuni della Campania a istituire la Consulta dei disabili e il Garante dei disabili comunale, come segno di attenzione per le problematiche della disabilità.”