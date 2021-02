La partecipazione a tutti gli eventi è prevista in versione on-line previa registrazione

Sarà GadGetz, direttore del gruppo di Genomica Analitica e Computazionale del Cancro presso l’Ateneo di Harvard, il protagonista del prossimo seminario del dottorato di ricerca in Computational and Quantitative Biology dell’Università di Napoli Federico II, sponsorizzato da Biogem. L’intervento, in programma il prossimo 8 febbraio, prevede, tra l’altro, un approfondimento sui differenti approcci nello studio della resistenza tumorale. Il professore Getz si soffermerà, in particolare, sull’importanza, per la ricerca, del ricorso a campioni raccolti prima e dopo il trattamento medico. Nel corso del seminario verranno infine descritti gli approcci computazionali più all’avanguardia per consentire una maggiore caratterizzazione dell’eterogeneità, delle dinamiche, e dell’evoluzione dei processi tumorali.

Per info www.biogem.it