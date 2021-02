“Ritengo che la scelta optata dal Presidente della Repubblica Mattarella ricaduta su Draghi sia l’unica possibile per risollevare le sorti del Paese”. A parlare è il Commissario provinciale per l’Irpinia di Cambiamo con Toti, Giovanni Centrella che ha seguito da Roma l’andamento di quella che possiamo definire come una crisi epocale per l’Italia. “Crisi di valori, di ideali – aggiunge Centrella – che appoggia la scelta di Giovanni Toti e prosegue – “Mi sento di confermare la linea del leader di Cambiamo. Ora come ha chiesto il Capo dello Stato è il momento della responsabilità”.

Toti è stato perentorio: “Quando la Repubblica chiama l’unica risposta possibile è: presente!“. Giovanni Centrella ha aggiunto: “E’ chiara la nostra posizione, emersa da una nota dell’esecutivo nazionale di Cambiamo! Le emergenze elencate dal Capo dello Stato impongono un’assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche. Da parte nostra siamo pronti ad accogliere l’appello del Presidente Mattarella un governo di alto profilo che possa fronteggiare le sfide più urgenti per il Paese. Dopo il discorso di Mattarella, e l’annuncio della convocazione di Draghi, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che è anche leader di Cambiamo! ha preso una posizione che ci ritrova d’accordo: appoggiamo la linea tenuta dal presidente della Repubblica, pronti ad accogliere le parole di Mattarella, pronti ad aprire un confronto all’interno del centrodestra per chiarire le posizioni di tutti”.