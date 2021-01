Totale chiusura degli asili, delle scuole elementari e delle scuole medie

Il sindaco di Taurasi, Antonio Tranfaglia, considerati alcuni casi di positività al Covid-19 riscontrati nelle scuole del Comune, con ordinanza n. 2 del 30 gennaio 2021, ha disposto la totale chiusura degli asili, delle scuole elementari e delle scuole medie.

Più precisamente dal 1 febbraio fino al 6 febbraio compreso, lo stesso provvedimento dispone la totale chiusura della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado operati in questo Comune. In tale periodo di chiusura, chiaro che le attività didattiche procederanno in via digitale.

L’ordinanza si è resa necessaria per permettere le operazioni di disinfezione, sanificazione, igienizzazione e pulizia straordinarie.

Decisione resa nota dallo stesso sindaco tramite un post Facebook in cui ha spiegato «Data la situazione attuale e considerato che alcuni alunni, frequentanti le altre classi, appartengono ai medesimi nuclei familiari dove sono presenti gli alunni collocati in isolamento domiciliare obbligatorio, viene disposto in vie precauzionale e fino a cessata emergenza la chiusura totale della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado presenti sul territorio comunale. La scelta non è stata facile, tuttavia, è necessario garantire la salute pubblica. Con affetto, il Sindaco Antonio Tranfaglia».

