Luogosano: chiusure di tutte le scuole

Fino al 6 febbraio chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado

Con ordinanza n. 27 del 30.01.2021, in considerazione dell’evoluzione in negativo della situazione epidemiologica sul territorio, il sindaco di Luogosano (Av), Carmine Ferrante, ha disposto la totale chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Resta così ancora sospesa la didattica in presenza e le lezioni proseguiranno in via digitale fino al 6 febbraio 2021.

Clicca qui per l’ordinanza.