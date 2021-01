Armando Perrone, irpino insignito del Premio Eccellenza Italiana per il management imprenditoriale, incontrerà on line i suoi coetanei per aiutarli a realizzarsi

La crisi economica provocata dalla pandemia si è abbattuta su imprenditori e liberi professionisti italiani con un taglio netto delle opportunità occupazionali, già scarse soprattutto per chi inizia ad affacciarsi al mondo del lavoro.

C’è però chi riesce a trasformare ogni difficoltà in occasione di successo come la Leonardo Leone Group, l’eccellenza italiana che trattiene nel Paese i cervelli in fuga “risorse importanti e necessarie per la crescita economica dello Stivale”, come sostiene il patron della holding omonima. L’autore di “La disoccupazione non esiste”, che per primo si è trovato ad affrontare le stesse difficoltà di ogni giovane italiano, oggi è a capo di un gruppo di 53 aziende in 5 settori merceologici diversi con oltre 430 dipendenti ed è stato appena insignito del prestigioso Premio Eccellenza Italiana – Washington D.C.

L’Italia risulta essere un Paese dove i giovani non si sentono valorizzati come risorsa e vanno all’estero sempre di più alla ricerca di un futuro migliore. Per questo motivo la LLG ha organizzato un webinar gratuito su piattaforma Zoom il 30 gennaio 2021 dalle ore 10 pensato appositamente per loro. Qui, due giovani di successo come Armando Perrone ed Eugenio Birikh, – tra i migliori money makers italiani, nonché fondatori dell’agenzia ReMark – si rivolgeranno a coetanei in cerca ancora di una via per affermarsi o con un progetto nel cassetto, ciascuno con le proprie esperienze maturate sul campo e le strategie adottate per la realizzazione personale e finanziaria.

“Anche noi siamo giovani ambiziosi, ma soprattutto ci teniamo ad essere indipendenti e autonomi al 100% e liberi di prendere definitivamente in mano le redini della nostra vita – spiegano Perrone e Birikh -. Siamo partiti da 0, con niente in tasca, ma con un cassetto pieno di sogni. Abbiamo creduto nel potere delle nostre idee, abbiamo sudato affinchè le nostre competenze e il nostro studio fosse all’altezza dei nostri progetti e delle posizioni che volevamo conquistare nel mondo. Siamo solo all’inizio di quello che vogliamo costruire, così ci siamo chiesti: COME RISPONDERE ALLE SFIDE CHE IL MERCATO DEL LAVORO CI STA LANCIANDO? Con le giuste informazioni, quelle che possono fare davvero la differenza nelle nostre vite e nelle nostre carriere future. Così, abbiamo investito in una lunga collaborazione con le migliori aziende della Silicon Valley per ottenerle e sarebbe stupido non condividerle con altri giovani che credono in se stessi e nel valore delle loro idee. Abbiamo deciso di fare rete e condividere con altri giovani come noi queste preziose informazioni gratuitamente, perchè è inaccettabile che il Governo si sia dimenticato di noi, dei nostri diritti e delle nostre tutele. Perchè è assurdo pensare di continuare ad accettare condizioni pietose, perché “non c’è di meglio” o “almeno fa curriculum”. Questo evento su zoom gratuito è il nostro modo di dire “basta” e di dimostrare che i giovani sono il futuro dell’Italia e non il capro espiatorio della pigrizia e del lassismo della società. Per dimostrare chi siamo e quanto abbiamo da dare al mondo, bisogna essere preparati con le giuste informazioni e saper da dove partire per essere e fare ciò che il mercato oggi richiede”.

Gli argomenti:

- Come si sta evolvendo il mondo del lavoro ora, quali saranno le direzioni di business del futuro e i nuovi bisogni delle aziende nel 2021-2022. Così da avere una chiarezza mentale sulle opportunità lavorative e quali strade intraprendere per diventare il professionista più richiesto nel prossimo futuro. Quali saranno definitivamente i lavori più richiesti e pagati.

- Come anticipare e soddisfare prontamente le esigenze del mercato del lavoro, cambiate a causa del difficile e rischioso momento storico. Come preparati al nuovo scenario lavorativo, economico e sociale.

- Cosa contraddistingue un giovane di successo in questo momento da uno che si arrende al complesso mondo del lavoro di oggi. Attraverso i casi studio delle migliori aziende della Silicon Valley si conoscerà il comune denominatore dei più giovani professionisti che riescono a crescere nonostante questo periodo di crisi e di incertezza.

- Come evitare di farsi immobilizzare dall’attuale mondo del lavoro e come sfruttare a proprio vantaggio le nuove regole che stanno cambiando il mercato.