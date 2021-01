I contatti telefonici a sostegno degli anziani soli e degli adolescenti più deboli

Il Covid-19 ha determinato per le fasce sociali più fragili condizioni di isolamento sociale, per la quale la Caritas Diocesana di Avellino ha posto in essere e pone azioni di prossimità volte a sostenere materialmente e psicologicamente le persone in difficoltà, con particolare attenzione agli anziani e alle persone con disagio mentale.

Il Centro Anziani della Caritas Diocesana di Avellino, pur avendo chiuso temporaneamente il centro diurno di via Annarumma 97, non ha mai lasciato soli i propri anziani alleviandone le solitudini con l’attivazione di interventi di supporto domiciliare mediante contatti telefonici, di disbrigo di piccole faccende, consegna della spesa, acquisto di farmaci, pagamento di bollette, consegna domiciliare di diversi beni: quali libri, giornali, pasti preparati o beni di necessità. Al fine di implementare le attività domiciliari, il Centro ha attivato il seguente numero telefonico per le attività su esposte a cui si può telefonare 0825/31756 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00-12,00/ 15,30 -18,30 a partire dal 09/02/2021, data del quarantennale di attività del centro anziani della Caritas Diocesana di Avellino.

Per quanto concerne le persone con disagio psichico o a rischio di disagio, la Caritas, attraverso il contributo della Cooperativa Sociale Koinon che dal 1994 si occupa delle persone e delle famiglie che vivono il dramma della malattia mentale ed altre realtà coinvolte nel progetto, ha focalizzato la propria attenzione sulla fascia adolescenziale ponendo in essere azioni volte ad attivare un Centro di Ascolto ad Avellino specifico per la salute mentale e un centro semiresidenziale e di supporto alle famigli nel Comune di Atripalda che costituiranno luoghi di sperimentazione e di buone prassi di riabilitazione psichiatrica e di integrazione sociale per la fascia adolescenziale. Per contatti si può telefonare al numero 0825/455639 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00-12,00/ 15,30-18,30 a partire dal mese di febbraio.