Associazione nata per valorizzare le tradizioni e eccellenze irpine

“Nominato il Consiglio Direttivo dell’Associazione Provinciale “RiscopriAMO l’irpinia”, nata per valorizzare e promuovere le tradizioni, le eccellenze del nostro territorio. Ogni comune avrà un rappresentante per dare il giusto slancio ai 118 comuni della provincia e poter attivare una rete dinamica, efficace e efficiente. Abbiamo elaborato tutti insieme lo statuto che a breve sarà registrato come da prassi. Siamo presenti anche su Facebook con la nostra pagina ufficiale: Associazione Provinciale “RiscopriAmo l’irpinia”

L’associazione è aperta a chiunque voglia aderire e promuovere il territorio”.

