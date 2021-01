Vaccini, Patriarca (FI): “Non rispettato il piano di consegna alla Campania”

Così Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale

«È preoccupante la contrazione della fornitura di vaccini anti Covid destinati alla Campania» . Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. «L’esiguità delle dosi fornite – ha sottolineato l’esponente del partito di Silvio Berlusconi – è la chiara dimostrazione che non è stato rispettato il piano di consegna programmato dal commissariato straordinario. Mancanze che emergono chiaramente all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno e all’Asl Napoli 1 Centro le cui due ultime spedizioni sono state ridotte di oltre la metà rispetto alle quantità previste e concordate». «Quanto verificatosi mette a serio rischio la somministrazione della seconda dose di vaccino e il rispetto del piano vaccinale non solo per le fasce a rischio ma per l’intera popolazione campana. Auspichiamo un intervento del governatore De Luca, in sede di governo centrale, per la difesa dei diritti della Campania», ha concluso il capogruppo azzurro.