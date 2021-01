“In qualsiasi momento dell’orario di servizio degli Uffici Postali del nostro Comune di Montoro si registra la presenza di un folto gruppo di cittadini utenti, che per diversi metri, con pazienza e dignitosa sopportazione, aspetta il proprio turno per fruire dei servizi resi da Poste Italiane.

Non vorremmo, nella nostra civile Montoro e in piena pandemia da COVID, imitare ricordi sepolti di altri Paesi ove le file erano la norma nell’attesa di tutti i servizi, anche pubblici. Riteniamo che questo disagio vada superato, anche perché il personale di Poste Italiane merita un elogio pubblico per gentilezza, disponibilità, competenza e celerità di servizio.

Il problema è rappresentato dall’orario ridotto per rispondere alle molteplici esigenze della Comunità per detti servizi e che richiederebbe una notevole implementazione. Si potrebbe disporre l’apertura pomeridiana per evitare ai nostri concittadini la tristezza di una snervante attesa, che spesso li costringe alla rinuncia.

Pertanto chiediamo a Poste Italiane S.p.A. di: - organizzare il servizio con orari anche pomeridiani, onde evitare un maggiore stress per il personale e un disagio inconcepibile, specie in periodo di pandemia; - potenziare le aperture settimanali di uffici frazionali, onde evitare l’affollamento in un solo ufficio con comprensibile disagio dei cittadini per la mobilità in ambito comunale.

Chiediamo altresì al Sig. Sindaco di sostenere la presente richiesta nei confronti di Poste Italiane e al Sig. Prefetto di intervenire perché venga a cessare tale insostenibile situazione, che crea disagio e assembramenti in un periodo particolarmente difficile per tutti.