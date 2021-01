L'indignazione dell'Avv Marchetti di Codacons

Ieri è caduto un albero di grosse dimensioni a Salerno, in via Vinciprova mettendo a rischio le persone.

In merito interviene l’Avv. Matteo Marchetti del Codacons :

«Purtroppo ancora una volta è caduto un albero di grosse dimensioni a Salerno, potevano morire delle persone. Il reato ipotizzato è il 328 c.p. : “Il pubblico ufficiale l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni» – così contesta l’Avvocato.

«A Salerno sembra di trovarsi in una foresta tropicale, è assurdo che a distanza di pochi giorni siano caduti diversi alberi. E’ come se l’amministrazione comunale non rimediasse ai proprio errori. Abbiamo ritenuto pertanto di dover avvertire il Prefetto Russo a porre in essere tutte le azioni necessarie affinché tali eventi disastrosi non si verifichino più e abbiamo denunciato il fatto alla Procura della Repubblica di Salerno perché riteniamo che vi sia stata omissione di atti d’ufficio»- concludendo.